مصطفى فتحي: تكتل دفاع الإنتاج سبب قلة الفرص.. وتأجيل إفريقيا يمنحنا فرصة للاستعداد

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 22:58

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - الزمالك - الإنتاج الحربي

يرى مصطفى فتحي لاعب الزمالك أن تراجع فريق الإنتاج الحربي للدفاع كان سبب عدم خلق فرصة كثيرة للتهديف.

مصطفى فتحي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال مصطفى فتحي بعد المباراة: "مثل هذه المباريات لا يوجد بها فرص كثيرة لأن الإنتاج تراجع للدفاع بشكل مبالغ فيه خلال الشوط الأول".

وأضاف "في الشوط الثاني حاولنا فتح مساحات في دفاع الإنتاج لتسجيل الأهداف وبالفعل سجلنا هدف الفوز".

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وأكمل "كنا نريد تحقيق الفوز بعدما خسرنا نقطتين أمام سموحة في المباراة السابقة".

وتابع "نعاني من إصابة الكثير من اللاعبين بسبب ضغط المباريات، لأننا نفقد لاعب جديد بعد كل مباراة".

وأتم تصريحاته "من الجيد تأجيل بطولة إفريقيا حتى نستعيد كل المصابين ونستعد جيدا لمواجهة الرجاء".

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