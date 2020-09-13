مدرب حراس الزمالك يشرح لماذا لم يشارك أبو جبل في الإحماء قبل مواجهة الإنتاج

شرح عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الزمالك لماذا لم يشارك محمد أبو جبل في عمليات الإحماء قبل مواجهة الإنتاج الحربي.

وفاز الزمالك على الإنتاج الحربي بهدف دون رد في الجولة الـ27 من الدوري المصري.

وقال عبد السلام عقب المباراة لقناة الزمالك: "لدينا 4 حراس مميزين والجهاز الفني ينتظر الوقت المناسب للدفع بالحارس الذي يؤدي التدريبات بشكل مميز".

وأضاف "وذلك من أجل تجهيز الجميع قبل مواجهة الرجاء في بطولة إفريقيا".

وأكمل "جنش لديه إصرار كبير بعد عودته من الإصابة ويريد استعادة مستواه ونحن سعداء لما وصل له من مستوى".

وكشف لماذا لم يشارك الحارس الأساسي محمد أبو جبل في الإحماء قبل المباراة قائلا: "أنا أعمل بهذه الطريقة والحارس الأساسي فقط هو من يجري معي عمليات الإحماء ولذلك اليوم كان جنش".

وتابع "أخبرت كارتيرون بطريقة العمل التي أتبعها منذ اليوم الأول له في الزمالك، وعملت بنفس الطريقة مع مختار مختار في الإنتاج الحربي وطارق يحيى في بتروجت".

وشدد "طريقتي تسفر عن نجاح للفريق وتجعل مستوى حراس المرمى مميز، فلماذا أغيرها".

وأتم تصريحاته "عندما يشارك أبو جبل أساسيا هو من يجري عمليات الإحماء وحيدا، وذلك من أجل أن نركز أنا والحارس الأساسي جيدا في المباراة".











































































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