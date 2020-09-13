أوناجم يغيب عن لقاء الزمالك المقبل

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 22:29

كتب : إبراهيم رمضان

محمد أوناجم - الزمالك - سموحة

يغيب محمد أوناجم الجناح المغربي لنادي الزمالك عن فريق خلال المباراة المقبلة من بطولة الدوري.

وتلقى أوناجم الإنذار الثالث اليوم أمام الإنتاج الحربي، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة في الدوري بداع الإيقاف.

وتحصل أوناجم على الإنذار في الدقيقة الـ89 أثناء خروجه مستبدلا من الملعب لصالح كريم بامبو.

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ولم تحدد لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة خصم الزمالك في المباراة المقبلة حتى الآن.

كان الزمالك قد فاز على الإنتاج الحربي بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

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