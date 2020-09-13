إنبي لـ في الجول: ضم صالح جمعة في يد طولان.. لم تصلنا عروض لأي لاعب

كشف زكريا السيد رئيس نادي إنبي عن مصير ضم صالح جمعة في يد حلمي طولان المدير الفني للفريق.

صالح جمعة النادي : الأهلي إنبـي

وارتبط اسم صالح جمعة بالانتقال إلى إنبي مع بداية الموسم المقبل ولو على سبيل الإعارة.

وقال زكريا السيد لـ FilGoal.com: "حلمي طولان هو المسؤول عن الأمور الفنية في الفريق".

وكشف رئيس إنبي "طولان لم يناقش معي أي شيء يخص صالح جمعة على الإطلاق".

وبالحديث عن عرض الأهلي لضم أسامة جلال مدافع الفريق أوضح "لم يحدث ولم يرسل الأهلي أي فاكسات رسمية".

وتابع "لم يأتي لنا عروض لضم أي لاعب في إنبي خلال الفترة الماضية".

وأتم تصريحاته بالحديث عن محمود جاد حارس مرمى إنبي قائلا: "لا توجد عروض رسمية ونسمع مثلكم عن ذلك من الصفحات".

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