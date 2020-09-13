إنبي لـ في الجول: ضم صالح جمعة في يد طولان.. لم تصلنا عروض لأي لاعب

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 21:35

كتب : أحمد شاكر

صالح جمعة - الأهلي - إنبي

كشف زكريا السيد رئيس نادي إنبي عن مصير ضم صالح جمعة في يد حلمي طولان المدير الفني للفريق.

صالح جمعة

النادي : الأهلي

إنبـي

وارتبط اسم صالح جمعة بالانتقال إلى إنبي مع بداية الموسم المقبل ولو على سبيل الإعارة.

وقال زكريا السيد لـ FilGoal.com: "حلمي طولان هو المسؤول عن الأمور الفنية في الفريق".

أخبار متعلقة
رئيس إنبي: كريم فؤاد لن ينضم للأهلي في الموسم المقبل وطلبنا مد إعارة شريف شريف يقود إنبي لفوز مثير على وادي دجلة النقطة الأولى مع علي ماهر.. المصري يتعادل مع إنبي ويسجل لأول مرة منذ فبراير إنبي لـ في الجول: فعلنا تمديد استعارة كريم فؤاد من النجوم.. ولم يتواصل معنا أحد بشأنه

وكشف رئيس إنبي "طولان لم يناقش معي أي شيء يخص صالح جمعة على الإطلاق".

وبالحديث عن عرض الأهلي لضم أسامة جلال مدافع الفريق أوضح "لم يحدث ولم يرسل الأهلي أي فاكسات رسمية".

وتابع "لم يأتي لنا عروض لضم أي لاعب في إنبي خلال الفترة الماضية".

وأتم تصريحاته بالحديث عن محمود جاد حارس مرمى إنبي قائلا: "لا توجد عروض رسمية ونسمع مثلكم عن ذلك من الصفحات".

اقرأ أيضا

روبرتسون يتغنى بصلاح

عرض عربي مغر للاعب ريال مدريد

في الدوري إنبي صالح جمعة أسامة جلال
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الزمالك – تأهيل لـ حازم إمام وعبد الله جمعة.. وبرنامج خاص لـ أوباما 12 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بالأهلي لـ في الجول: النادي يعمل على حسم صفقة البلايلي رغم صعوبتها 40 دقيقة | الدوري المصري
أوباميانج بعد تجديد تعاقده: أريد أن أصبح أسطورة في أرسنال 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصيلحي: ثقتي في طلعت يوسف بلا حدود.. نقف بقوة خلف كافة قراراته 43 دقيقة | الدوري المصري
فوضى في البرازيل - اعتراضا على هدف.. الشرطة تتدخل وتطلق رذاذ الفلفل على اللاعبين 46 دقيقة | أمريكا
مورييل يحذر يوفنتوس: الفوز لن يكون سهلا 51 دقيقة | أوروبا
المدير الرياضي لـ برشلونة: فيدال في طريقه لـ جوسيبي مياتزا 53 دقيقة | أوروبا
مصدر بالأهلي لـ في الجول: لا مفاوضات لضم بانون حتى الآن.. والأولوية للمدافع المحلي 55 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول 4 جاري نيفيل: صلاح سيتخطى ماني بسبب "أنانيته" مثل رونالدو وروني.. رأيت ملامح من ميسي فيه
قد ينال إعجابك