سلة - الزمالك يرد على شائعات مواقع التواصل.. "نتعجب من الهجوم على المدرب والقائد"

أبدى طارق سليم المدير الفني لفريق رجال كرة السلة استياءه الشديد من الأخبار والروايات المغلوطة التي تنسب له وللاعبين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" والتي تحمل اسم النادي.

وقال سليم في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "هناك صفحات تحمل اسم النادي وتدعي وجود أزمات وصراعات داخل الفريق وعدم القدرة على تحقيق رغبة الجمهور".

وشدد "تلك الأخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة".

وقال هيثم السحرتي قائد الفريق: "أتعجب بشدة مما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي والهجوم على المدير الفني".

وتابع "يطالبون أيضا باعتزالي، جمهور الزمالك الحقيقي يدعم الفريق ويسانده".

وأوضح "الجمهور الحقيقي يتعرض للفريق بالنقد البناء والمدح وليس بالهجوم والتطاول على الجهاز الفني واللاعبين بالأسماء".

وواصل "التجريح والإساءة لي ولأسرتي وباقي أفراد الجهاز الفني تؤثر بالسلب على الجميع".

وأتم تصريحاته "الجميع حزين لخسارة الدوري والكأس لكن الأهم حاليا المساندة والعودة من جديد الموسم المقبل".

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