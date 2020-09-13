قائمة الاتحاد - طلعت يوسف يختار 26 لاعبا لمواجهة الأهلي.. واستمرار غياب عماد السيد

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 20:51

كتب : هاني العوضي

صورة جماعية لفريق الاتحاد السكندري قبل لقاء الإسماعيلي

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري قائمة فريقه لمواجهة الأهلي غدا الإثنين، في الجولة الـ27 من الدوري المصري.

وضم طلعت يوسف 26 لاعبا لقائمة فريقه على رأسهم خالد قمر مهاجم الفريق.

بينما يستمر غياب عماد السيد حارس مرمى الفريق الأساسي بسبب الإصابة.

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وجاءت قائمة الاتحاد كالآتي:

المرمى: محمود الزنفلي – عمرو خليل – فارس السيد.

الدفاع: محمود رزق – إسلام جمال – عمرو ميداني – أسامة عزب – السيد سالم – مروان النجار – صبري رحيل – محمود شعبان.

الوسط: نور السيد – يوسف حسن – مروان عطية – عبد الغني محمد – خالد الغندور – هشام محمد – أحمد راشد – كريم الديب.

الهجوم: أحمد حجي – رزاق سيسه – أنس سلتو – أيمن غباشي – محمد الصباحي – أحمد رفعت – خالد قمر.

ويحتل الأهلي المركز الأول في ترتيب الدوري برصيد 71 نقطة، ويأتي الاتحاد في المركز الخامس بـ36 نقطة.

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