مورينيو: لا يجب أن يُلعب الخطأ على بُعد 5 أمتار من مكانه الحقيقي.. ولدينا إصابات كورونا

عاد الدوري الإنجليزي، فعادت التصريحات المثيرة من جوزيه مورينيو من جديد. وهذه المرة تصريحات عقب الخسارة الأولى في الجولة الأولى أمام إيفرتون.

توتنام خسر بهدف مقابل لا شيء أمام إيفرتون في لقاء مثير ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

هدف انتصار إيفرتون جاء من ركلة حرة نقذها لوكاس دين على رأس كالفيرت ليوين، وهو الهدف الذي بدأ مورينيو حديثه بالاعتراض عليه.

وقال مورينيو: "لم يعجبني أداء فريقي، ولكنني أيضا لا يعجبني ما يفعله الحكام على أرض الملعب".

وأوضح في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "لا يعجبني ما يفعله العديد من الحكام بالسماح بلعب الخطأ على بُعد 5 أمتار من مكانه الحقيقي، لا يجب أن يحدث ذلك".

وتابع "الخطأ يجب أن يُنفذ من مكانه وليس من على بعد 5 أمتار من مكانه الحقيقي لأنه بذلك يصبح فرصة محققة. يمكنني الشكوى الآن من ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "في الشوط الثاني لعبنا بشكل فقير للغاية وخصوصا بعد هدف إيفرتون. لم نكن جاهزين من الجانب البدني".

وأشار "هل نحن نحتاج لمهاجم؟ نعم، هل هذا سبب الخسارة اليوم؟ لا. خسرنا اليوم ومسؤولية ذلك تقع علي وعلى اللاعبين".

وكشف "هاري كين تدرب معنا مرة واحدة فقط، موسى سيسوكو تدرب عدة أيام ولن أسرد مدة تدريب كل لاعب، ولكن ولأسباب مختلفة فأننا لم نحصل على فترة إعداد مناسبة. لدينا إصابات بفيروس كورونا وبكل تأكيد من الأفضل ألا نذكر الأسماء، ولكننا نمتلك إصابات كورونا في صفوفنا".

واستكمل "لدينا مجموعة من اللاعبين كانوا في الحجر الصحي عقب عودتهم من الإجازة، ومجموعة أخرى عادت مؤخرا من اللعب مع منتخبات بلادهم. فترة الإعداد كانت صعبة جدا".

وعن سبب خروج ديلي آلي بين شوطي اللقاء، أشار مورينيو إلى "كان قرارا تكتيكيا. كان لديهم ثنائي قوي في الوسط وكان علي تدعيم تلك المنطقة".



























وكسر أنشيلوتي هيمنة توتنام على إيفرتون والتي استمرت 4305 يوما، فلم ينجح إيفرتون منذ عام 2008 في الانتصار على توتنام على ملعب الأخير.

آخر مرة نجح إيفرتون في الانتصار على توتنام على ملعب الأخير كانت في الـ 30 من نوفمبر من عام 2008 ووقتها جاءت بنفس النتيجة 1-0، بعدها فشلت كل محاولات إيفرتون في تحقيق الانتصار على ملعب توتنام.

وبشكل عام، حقق إيفرتون انتصاره الأول على توتنام منذ 2012.

وخسر مورينيو لأول مرة في مسيرته التدريبية، مباراته الافتتاحية في الموسم الجديد.

قبل السقوط أمام أنشيلوتي، انتصر مورينيو 11 مرة وتعادل 7 مرات ولم يخسر أبدا في مباراته الافتتاحية في الدوري خلال مسيرته التدريبية، ولكن أمام أنشيلوتي اختلف الأمر تماما.

صفقات إيفرتون الجديدة وعلى رأسهم جيمس رودريجيز ظهر تأثيرها الشديد على أداء إيفرتون، فخلق نجم ريال مدريد السابق 5 فرص محققة للتسجيل في ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي، كأكثر من أي لاعب آخر في إيفرتون منذ أغسطس من عام 2018 وتحديدا عندما خلق سيجوردسون 6 فرص أمام ساوثامبتون.

إيفرتون حصد الانتصار الأول في الجولة الأولى، بينما تأخرت أول 3 نقاط بالنسبة لتوتنام.