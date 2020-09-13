أنشيلوتي يتفوق على مورينيو ويكسر عقدة الـ 4305 يوما.. إيفرتون يُسقط توتنام

نجح فريق إيفرتون في تحقيق الانتصار على توتنام ليكسر عقدة استمرت 4305 يوما في الدوري الإنجليزي.

إيفرتون فاز على توتنام بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف انتصار كتيبة كارلو أنشيلوتي جاء عن طريق كالفيرت ليوين من ضربة رأس متقنة بعد عرضية رائعة من لوكاس دين في الدقيقة 55.

Goal! Everton have the lead thanks to a brilliant Dominic Calvert-Lewin header! One for Andy Gray to appreciate! 💥 Tottenham 0 Everton 1 Live Blog - https://t.co/9PYlKQtE5o#beINPL #TOTEVE pic.twitter.com/xPq2fveBAs — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 13, 2020

على الجانب الآخر كتيبة الاستثنائي جوزيه مورينيو لم تقدم أي شيء استثنائي في المباراة، فلم يشكل توتنام أي خطورة على مرمى إيفرتون باستثناء فرصتين في الشوط الأول من ديلي آلي وسون.

وكسر أنشيلوتي هيمنة توتنام على إيفرتون والتي استمرت 4305 يوما، فلم ينجح إيفرتون منذ عام 2008 في الانتصار على توتنام على ملعب الأخير.

آخر مرة نجح إيفرتون في الانتصار على توتنام على ملعب الأخير كانت في الـ 30 من نوفمبر من عام 2008 ووقتها جاءت بنفس النتيجة 1-0، بعدها فشلت كل محاولات إيفرتون في تحقيق الانتصار على ملعب توتنام.

وبشكل عام، حقق إيفرتون انتصاره الأول على توتنام منذ 2012.

وخسر مورينيو لأول مرة في مسيرته التدريبية، مباراته الافتتاحية في الموسم الجديد.

قبل السقوط أمام أنشيلوتي، انتصر مورينيو 11 مرة وتعادل 7 مرات ولم يخسر أبدا في مباراته الافتتاحية في الدوري خلال مسيرته التدريبية، ولكن أمام أنشيلوتي اختلف الأمر تماما.

صفقات إيفرتون الجديدة وعلى رأسهم جيمس رودريجيز ظهر تأثيرها الشديد على أداء إيفرتون، فخلق نجم ريال مدريد السابق 5 فرص محققة للتسجيل في ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي، كأكثر من أي لاعب آخر في إيفرتون منذ أغسطس من عام 2018 وتحديدا عندما خلق سيجوردسون 6 فرص أمام ساوثامبتون.

إيفرتون حصد الانتصار الأول في الجولة الأولى، بينما تأخرت أول 3 نقاط بالنسبة لتوتنام.