كرة يد - ممدوح هاشم يحقق لقبي الكأس والسوبر مع دينامو بوخارست

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 19:52

كتب : محمد سمير

محمد ممدوح هاشم - دينامو بوخارست

واصل محمد ممدوح هاشم المحترف المصري تألقه في ملاعب كرة اليد الدولية بتحقيق لقبي الكأس والسوبر الروماني.

وشارك ممدوح هاشم مع دينامو بوخارست في المباراة النهائية أمام دوبروجيا كونستانتا والتي انتهت بفوز فريقه 24-21.

وكان هاشم قد انتقل إلى صفوف دينامو بوخارست الروماني قادما من مونبيليه في صيف 2019 بعدما حقق بطولة دوري أبطال أوروبا مع الفريق الفرنسي.

أخبار متعلقة
كرة يد - مدرب بولندا: مجموعتنا قوية.. لكننا سنقاتل على كل انتصار كرة يد – سبورتنج بطلا لكأس السيدات على حساب الزمالك كرة يد - الأحمر: استئناف المسابقات قد يضر المنتخب والزمالك الأقرب للدوري.. وسر رحيلي في 2012 كرة يد - الشروق التونسية: اسكندر إلى الترجي.. والجزيري لـ الأهلي

وجدد هاشم عقده مع فريقه الروماني لمدة موسم جديد ينتهي في صيف 2021.

ويستعد هاشم لبطولة العالم لرجال اليد المقرر إقامتها في مصر في يناير 2021.

ويعتبر هاشم أحد أبرز الركائز الأساسية في منتخب رجال اليد.

وتقع مصر في المجموعة السابعة من البطولة بجوار منتخبات السويد والتشيك والمتأهل من أمريكا الجنوبية.

اقرأ أيضا

روبرتسون يتغنى بصلاح

عرض عربي مغر للاعب ريال مدريد

كرة يد دينامو بوخارست محمد ممدوح هاشم
نرشح لكم
أخر الأخبار
إنبي لـ في الجول: ضم صالح جمعة في يد طولان.. لم تصلنا عروض لأي لاعب 35 دقيقة |
أنشيلوتي: القلق من افتقاد جيمس للسرعة؟ إذا كنت كذلك لتعاقدت مع بولت وليس رودريجيز 37 دقيقة | أوروبا
سلة - فريق الزمالك يرد على شائعات مواقع التواصل.. "نتعجب من الهجوم على المدرب والقائد" ساعة | رياضات أخرى
أزمة غير مسبوقة.. نادي مصر يطلب "تفريغ محادثة الحكام" في لقاء الاتحاد بسبب ما سمعه اللاعبون ساعة | مصر
قائمة الاتحاد - طلعت يوسف يختار 26 لاعبا لمواجهة الأهلي.. واستمرار غياب عماد السيد ساعة | الدوري المصري
مورينيو: لا يجب أن يُلعب الخطأ على بُعد 5 أمتار من مكانه الحقيقي.. ولدينا إصابات كورونا ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - ممدوح هاشم يحقق لقبي الكأس والسوبر مع دينامو بوخارست 2 ساعة | رياضات أخرى
أنشيلوتي يتفوق على مورينيو ويكسر عقدة الـ 4305 يوما.. إيفرتون يُسقط توتنام 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 2 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول 4 كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة.. ولماذا انسحب الأهلي
قد ينال إعجابك