كرة يد - ممدوح هاشم يحقق لقبي الكأس والسوبر مع دينامو بوخارست

واصل محمد ممدوح هاشم المحترف المصري تألقه في ملاعب كرة اليد الدولية بتحقيق لقبي الكأس والسوبر الروماني.

وشارك ممدوح هاشم مع دينامو بوخارست في المباراة النهائية أمام دوبروجيا كونستانتا والتي انتهت بفوز فريقه 24-21.

وكان هاشم قد انتقل إلى صفوف دينامو بوخارست الروماني قادما من مونبيليه في صيف 2019 بعدما حقق بطولة دوري أبطال أوروبا مع الفريق الفرنسي.

وجدد هاشم عقده مع فريقه الروماني لمدة موسم جديد ينتهي في صيف 2021.

ويستعد هاشم لبطولة العالم لرجال اليد المقرر إقامتها في مصر في يناير 2021.

ويعتبر هاشم أحد أبرز الركائز الأساسية في منتخب رجال اليد.

وتقع مصر في المجموعة السابعة من البطولة بجوار منتخبات السويد والتشيك والمتأهل من أمريكا الجنوبية.

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