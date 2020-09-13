تشكيل الزمالك – جنش يحرس المرمى.. وإسلام جابر ظهير أيسر أمام الإنتاج

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 18:57

كتب : إبراهيم رمضان

جنش - الزمالك - طلائع الجيش

عاد محمود عبد الرحيم "جنش" لحراسة مرمى الزمالك أمام الإنتاج الحربي.

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي بعد قليل.

تشكيل الزمالك شهد عودة جنش لحراسة المرمى على حساب محمد أبو جبل.

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إسلام جابر سيلعب كظهير أيسر، فيما يلعب إمام عاشور بجانب طارق حامد في وسط الملعب.

وعاد محمود علاء للتشكيل بعد غياب عن اللقاء الماضي للحصول على راحة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: جنش.

الدفاع: إسلام جابر – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – أحمد عيد.

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور.

أمامهما: مصطفى فتحي – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم.

الهجوم: مصطفى محمد.

ويلتقي الزمالك مع الإنتاج الحربي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

من جهة أخرى، تواجد سيف فاروق جعفر ومحمد حسام "بيسو" ثنائي الشباب على مقاعد البدلاء.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد عبد الغني - حاتم محمد.

الوسط: حسام أشرف كريم بامبو- سيف جعفر - محمد حسام "بيسو".

الهجوم: عمر السعيد - - أسامة فيصل.

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