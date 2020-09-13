تشكيل الإنتاج الحربي – باسم مرسي ودويدار أساسيان أمام الزمالك
الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 18:50
كتب : FilGoal
يبدأ باسم مرسي كأساسي مع الإنتاج الحربي، فيما يعود أحمد دويدار للتشكيل الأساسي أمام الزمالك.
باسم مرسي
النادي : الإنتاج الحربي
أعلن مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل في الدوري.
تشكيل الإنتاج الحربي شهد تواجد باسم مرسي كمهاجم أساسي في اللقاء، فيما يجاوره محمد فييرا.
وجاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالي:
حارس: عامر عامر.
الدفاع: أحمد شديد قناوي - محمود البدري - أحمد صابر - محمد شوقى غريب .
الوسط: محمد بازوكا - أحمد دويدار - عبد الرحمن شيكا - كريم لا لا.
الهجوم: محمد فييرا - باسم مرسى.
ويلتقي الإنتاج الحربي مع الزمالك بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.
اقرأ أيضا