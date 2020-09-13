تشكيل الإنتاج الحربي – باسم مرسي ودويدار أساسيان أمام الزمالك

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 18:50

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي - الأهلي

يبدأ باسم مرسي كأساسي مع الإنتاج الحربي، فيما يعود أحمد دويدار للتشكيل الأساسي أمام الزمالك.

أعلن مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل في الدوري.

تشكيل الإنتاج الحربي شهد تواجد باسم مرسي كمهاجم أساسي في اللقاء، فيما يجاوره محمد فييرا.

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وجاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالي:

حارس: عامر عامر.

الدفاع: أحمد شديد قناوي - محمود البدري - أحمد صابر - محمد شوقى غريب .

الوسط: محمد بازوكا - أحمد دويدار - عبد الرحمن شيكا - كريم لا لا.

الهجوم: محمد فييرا - باسم مرسى.

ويلتقي الإنتاج الحربي مع الزمالك بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

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