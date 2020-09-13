ذئب لثلاث سنوات مقبلة.. نونو سانتو يجدد عقده مع ولفرهامبتون رسميا

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 18:17

كتب : FilGoal

نونو سانتو - ولفرهامبتون

وقع نونو إسبيرتو سانتو المدير الفني البرتغالي على عقود تمديد تواجده مع ولفرهامبتون.

وأعلن ولفرهامبتون تجديد تعاقد نونو سانتو لثلاث سنوات مقبلة بشكل رسمي.

نونو سانتو أحدث الفارق مع ولفرهامبتون منذ وصوله في مايو لعام 2017، محققا معهم 99 نقطة في موسمين.

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وصرح سانتو للموقع الرسمي "ألأمر كله يدور حول الجماهير. ما زلت أتذكر التواصل الأول بيني وبين الجماهير في اليوم الأول لي هنا".

وأضاف "كان ذلك في الاستعداد لما قبل دوري الدرجة الأولى وكنا في النمسا، وكنت أسأل نفسي، إننا الآن بعيدون جدا عن الوطن، ومع ذلك يوجد مشجعين لنا يؤازرون الفريق".

سانتو أتبع "هذا يعكس حب الجماهير لهذا الفريق، وكم المساعدة التي يوفرونها للنادي. الأمر كله يتعلق بالجماهير".

وواصل "نفتقدهم خلال الفترة الحالية بسبب وباء كورونا، وهذا الأمر صعبا علينا وعلى قائمة الفريق بعد العلاقة الوطيدة التي صنعناها معهعم خلال مباريات ولحظات سعيدة عشناها سويا".

المدرب البرتغالي أكمل "لذلك فأعتقد إن الكلمة الأفضل التي يمكننا قولها لها بأننا سنبقى هنا حتى يتثنى لهم الاستمتاع معهم وقتما يعودون للملعب".

وأتم "لذلك كان من السهل لنا، أنا وباقي الجهاز الفني واللاعبين أن نقرر البقاء. نريد الاستمتاع، ونريد مساعدة اللاعبين على التحسن لكي تفتخر الجماهير بنا ونبني روابط قوية بيننا وبينهم من جديد".

ولفرهامبتون يبدأ الموسم الجديد بمواجهة شيفيلد يونايتد مساء غد الإثنين، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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