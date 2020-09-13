مخطط أحمال المقاولون يشرح لـ في الجول: كيف وصل الفريق للمستوى البدني المثالي.. وعقوبة على الدهون الزائدة

لياقة بدنية عالية ظهر عليها فريق المقاولون العرب منذ استئناف الدوري عقب فترة التوقف الطويلة بسبب فيروس كورونا.

كذلك مستوى بدني عالي ظهر على جسد أكثر من لاعب في الفريق الذي ينافس بقوة على إنهاء الدوري في المربع الذهبي.

الفريق الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة، نجح في حسم أكثر من مباراة في الوقت القاتل بعد استئناف المسابقة، مثل الفوز على الزمالك وحرس الحدود.

لذلك توجه FilGoal.com إلى عبد الرحمن عيسى مخطط أحمال المقاولون العرب والمعد البدني للفريق، للحديث معه عن كيف وصل لاعبي فريق لهذا المستوى البدني العالي خاصة الثنائي محمد عصام وطاهر محمد طاهر.

وشرح عبد الرحمن عيسى مخطط أحمال المقاولون كيف وصل لاعبي الفريق الأصفر والأسود لهذه البنية الجسدية المثالية بعد استئناف الدوري وما هي الطريقة التي يعمل بها مع الفريق.

وقال عبد الرحمن لـFilGoal.com: "حتى يعمل مخطط الأحمال وتظهر نتائج عمله بشكل جيد يجب أن يحصل على معلومات تخص الحالة البدنية لكل لاعب وتحول هذه المعلومات إلى أرقام حتى نعمل عليها".

وأضاف "في المقاولون نعمل مع أرقام كل لاعب بشكل منفرد وبتنسيق كامل بين الجهاز الفني وأيضا طبيب التغذية".

وأكمل "مثلا بعد مراجعة أرقام اللاعبين أطلب من الجهاز الفني أن المران يحتاج إلى جري لكل لاعب ما بين 6 و8 كيلومترات، وعدو لمسافة 600 أو 700 متر".

وأوضح "لذلك نقسم اللاعبين إلى 5 مجموعات أو أكثر للعمل مع كل مجموعة بشكل منفرد حسب حالتها البدنية والأرقام الخاصة بها".

وشدد "الهدف الأساسي هو أن يصل اللاعب للوزن المثالي والبنية الجسدية المناسبة حتى يكون إنتاجه في الملعب عبارة عن قوة بدنية صافية".

وفسر "عندما يكون وزن اللاعب 70 كيلو بشكل صافي يقدم قوة بدنية في الملعب أفضل من أن يكون وزنه 72 كيلو ولديه نسبة دهون عالية".

وأشار "لذلك نعمل على أن يكون كل لاعبي الفريق أصحاب أجساد مثالية بها نسبة دهون ضئيلة للغاية وظهر هذا على معظم لاعبي الفريق بعد استئناف النشاط".

وكشف أيضا "فريقنا يضم خبير تغذية وهو هاني وهبة الذي كان يعمل في النادي الأهلي، ويعمل بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني وجهاز الأحمال والإعداد البدني".

كيف وصل لاعبو المقاولون لهذه الحالة البدنية في وقت سريع؟

أجاب عبد الرحمن عيسى لـFilGoal.com على هذا السؤال قائلا: "وقت توقف النشاط حصل الفريق على راحة سلبية لمدة أسبوعين فقط بعدها بدأ التدريب المباشر مع جميع اللاعبين وركزنا خلاله على الجانب البدني".

وتابع "وعندما عاد الفريق للتدريبات الجماعية كان جميع اللاعبين في مستوى بدني رائع وبدأنا من اليوم الأول التدريب بالكرة مع الجهاز الفني ولم نحتاج إلى فترة إعداد بدني مثل فرق أخرى".

مساعدة اللاعبين

وأشاد مخطط الأحمال بلاعبي فريقه قائلا: "يجب أن أشيد بلاعبي المقاولون لأنهم يريدون أن يصبحوا في حالة بدنية عالية وينفذون كل التعليمات ويتسابقون من أجل الحصول على أجساد مثالية لأن هذا يساعدهم كثيرا في الملعب".

وأفصح "كذلك وضع الجهاز الفني غرامة مالية على أي لاعب في الفريق تصل نسبة الدهون في جسمه لأكثر من 9%، ولكن لا يوجد لاعب واحد في الفريق وصل لهذه النسبة وكما قلت سابقا كل اللاعبين ينفذون التدريبات بالشكل المطلوب منهم ويحافظون على النظام الغذائي الذي وضعه لهم خبير التغذية".

وعن طريقة قياس نسبة الدهون لكل لاعب قال: "نقيس نسبة الدهون لكل لاعب بشكل أسبوعي بالجهاز العادي، وهناك جهاز آخر يحسب نسبة الدهون في جسم كل لاعب بشكل دقيق ومفصل نستخدمه مرة كل أسبوعين".

وواصل "ما يساعدنا أيضا أن طريقة الإعداد البدني التي نتبعها في المقاولون تجعل اللاعب يصل لجسد مثالي في وقت سريع وبنفس التدريبات التي يؤديها أي لاعب في فريق آخر، ولكن السبب يرجع للتنسيق الكامل بين الجهاز الفني والبدني وخبير التغذية والعمل على أرقام كل لاعب بشكل منفرد".

واستكمل "لذلك عندما يجد اللاعب نفسه يصل إلى أعلى مستوى لياقة بدنية وهو يؤدي التدريبات الطبيعية يتحمس من أجل المحافظة على جسده ولما وصل له لأن هذا يجعله صاحب قدرة بدنية أعلى في الملعب".

وأتم تصريحاته "أنا أعمل في مجال الإعداد البدني في كرة القدم منذ عدة سنوات والآن نحضر لدورة إعداد 100 معد بدني للفرق الرياضية المختلفة في مصر".

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