في الدرجة الثالثة - أحمد شعبان مديرا فنيا لـ كهرباء طلخا

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 17:38

كتب : رضا السنباطي

أحمد شعبان

تولى أحمد شعبان لاعب بتروجت السابق ومنتخب مصر مسؤولية تدريب نادي كهرباء طلخا المتواجد في القسم الثالث.

أحمد شعبان كان لاعبا في كهرباء طلخا قبل الانتقال لـ بتروجت، الفريق الذي كان بوابة وصول اللاعب لمنتخب مصر في أمم إفريقيا 2008.

وتحدث محمود المرشدي مدير إداري نادي كهرباء طلخا مع FilGoal.com ليعلن تولي أحمد شعبان مسؤولية تدريب الفريق و"قاد أول تدريب للفريق اليوم الأحد على ملعب النادي".

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وسيخوض كهرباء طلخا مواجهتين في المجموعة بعد استئناف مباريات الدوري مع منية سمنود وبني عبيد من أجل ضمان البقاء و"مهمة شعبان ستكون أولا ضمان البقاء ثم التجهيز للموسم الجديد"، وفقا لتصريحات المدير الإداري.

وعمل أحمد شعبان في قطاع الناشئين في بتروجت ومساعد في الفريق الأول، في وقت سابق.

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