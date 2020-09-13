كرة سلة - خماسي من الاتحاد ومحترف وحيد في قائمة المنتخب استعدادا لتصفيات إفريقيا

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 17:05

كتب : FilGoal

أحمد مرعي سلة

أعلن أحمد مرعي المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمة الفريق استعدادا لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا وضمت 22 لاعبا.

وضمت قائمة المنتخب 22 لاعبا بينهم 5 من الاتحاد السكندري بطل الدوري والكأس ومحترف وحيد هو عاصم مرعي.

ويبدأ الفراعنة المعسكر المغلق يوم الأربعاء المقبل في القاهرة في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري.

أخبار متعلقة
سلة – الاتحاد السكندري يجدد عقد أسطورته إسماعيل أحمد سلة - عبد المطلب لـ في الجول: الاتحاد يشارك في كأس إفريقيا تحت رعاية NBA سلة - مؤمن دوجا لـ في الجول: رغم الهزيمة من الأهلي توقعنا الفوز بالدوري.. وهذه ميزة إسماعيل أحمد سلة - بعد غياب 10 سنوات.. الاتحاد يحصد لقب الدوري بالفوز على الأهلي ويحقق الرباعية

وتنطلق تصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والتي تقام في الإسكندرية من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل.

ويضم جهاز المنتخب المصري كلا من: أحمد مرعي مديرا فنيا، وسام جابر مدرب، محمد سليم مساعد مدرب، وائل لطفي مدير منتخبات، محمد ربيع إداري القاهرة، سامح صلاح إداري الاسكندرية، أحمد يحيي طبيب، معتز مغازي مخطط أحمال.

وجاءت القائمة كالآتي:

من الاتحاد السكندري "هيثم كمال - أحمد عادل - محمد طه - أحمد خلف بيبو - يوسف شوشة".

من الأهلي "إيهاب أمين – أحمد إسماعيل – محمد أبو النصر"

.

من سبورتنج "يوسف رفعت – إبراهيم حجازي – باسم الليثي – عبد الرحمن خالد".

من الجزيرة "عمرو الجندي – عمر طارق – رميح سامح – وليد عبد الجواد"

.

من الزمالك "مصطفى المكاوي – أنس أسامة – عمر هشام – أحمد حاتم"

.

من طلائع الجيش "إبراهيم هشام"

.

بالإضافة إلى عاصم مرعى المحترف بصفوف بروس بامبيرج الألماني.

اقرأ أيضا

روبرتسون يتغنى بصلاح

عرض عربي مغر للاعب ريال مدريد

كرة سلة منتخب مصر أحمد مرعي الاتحاد السكندري عاصم مرعي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر قمة مرتقبة - توتنام ضد إيفرتون.. مورينيو أمام أنشيلوتي 12 دقيقة | أوروبا
كرة سلة - خماسي من الاتحاد ومحترف وحيد في قائمة المنتخب استعدادا لتصفيات إفريقيا 23 دقيقة | رياضات أخرى
اسكواش - وادي دجلة يدعم صفوفه بضم كريم عبد الجواد وروان العربي 36 دقيقة | رياضات أخرى
ثلاثية الشوط الثاني تحسم الأمر.. ليستر يفتتح الموسم بالفوز على وست بروميتش 36 دقيقة | أوروبا
مهاجم منتخب كوسوفو ينضم إلى لاتسيو 55 دقيقة | أوروبا
تقرير مغربي: جاساما يدير مباراة الأهلي في دوري الأبطال.. وتيسيما لـ الزمالك ساعة | إفريقيا
روبرتسون: نحمد الله على وجود صلاح معنا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ماركا: عرض قطري كبير لـ لوكاس فاسكيز.. وهذا موقف ريال مدريد 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 2 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 3 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 4 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول
قد ينال إعجابك