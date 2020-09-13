كرة سلة - خماسي من الاتحاد ومحترف وحيد في قائمة المنتخب استعدادا لتصفيات إفريقيا

أعلن أحمد مرعي المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمة الفريق استعدادا لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا وضمت 22 لاعبا.

وضمت قائمة المنتخب 22 لاعبا بينهم 5 من الاتحاد السكندري بطل الدوري والكأس ومحترف وحيد هو عاصم مرعي.

ويبدأ الفراعنة المعسكر المغلق يوم الأربعاء المقبل في القاهرة في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري.

وتنطلق تصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والتي تقام في الإسكندرية من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل.

ويضم جهاز المنتخب المصري كلا من: أحمد مرعي مديرا فنيا، وسام جابر مدرب، محمد سليم مساعد مدرب، وائل لطفي مدير منتخبات، محمد ربيع إداري القاهرة، سامح صلاح إداري الاسكندرية، أحمد يحيي طبيب، معتز مغازي مخطط أحمال.

وجاءت القائمة كالآتي:

من الاتحاد السكندري "هيثم كمال - أحمد عادل - محمد طه - أحمد خلف بيبو - يوسف شوشة".

من الأهلي "إيهاب أمين – أحمد إسماعيل – محمد أبو النصر"

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من سبورتنج "يوسف رفعت – إبراهيم حجازي – باسم الليثي – عبد الرحمن خالد".

من الجزيرة "عمرو الجندي – عمر طارق – رميح سامح – وليد عبد الجواد"

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من الزمالك "مصطفى المكاوي – أنس أسامة – عمر هشام – أحمد حاتم"

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من طلائع الجيش "إبراهيم هشام"

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بالإضافة إلى عاصم مرعى المحترف بصفوف بروس بامبيرج الألماني.

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