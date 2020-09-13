اسكواش - وادي دجلة يدعم صفوفه بضم كريم عبد الجواد وروان العربي

أعلنت مجموعة أندية وادي دجلة عن انضمام كريم عبد الجواد، لاعب الإسكواش المصنف الثالث على مستوى العالم وروان العربي المصنفة 15 عالميا.

وشارك اللاعب كريم عبد الجواد في العديد من البطولات الدولية، كما فاز بالعديد من الألقاب منها بطولة العالم المفتوحة للاسكواش، ليصبح بذلك ثالث مصري يفوز ببطولة العالم، كما حاز كذلك على بطولة قطر كلاسيك الدولية وبطولة الأهرام الدولية، وحصد المركز الثاني في بطولة هونج كونج الدولية، ليكون من أقوى المرشحين بالفوز بالبطولات القادمة.

ومن جانبه، قال اللاعب كريم عبد الجواد: "سعيد بإنضمامي إلى صفوف وادى دجلة، فهو يعد النادي رقم واحد في مصر في رياضة الإسكواش، لما يوفره من دعم كامل لكافة لاعبيه لمساعدتهم في حصد البطولات والألقاب".

وتابع "جميعنا يدرك أن السر في التفوق والإستمرارية في حصد البطولات، ليس بالأمر الهين, ومع ذلك نرى كيف استحوذ لاعبوه على العديد من الألقاب العالمية والمحلية، وهذا يدل على مدى الإحترافية التي يتعامل بها القائمين على رياضة الإسكواش في النادي."

كما كشف كريم درويش رئيس قطاع الاسكواش و رئيس أكاديمية وادى دجلة درويش للاسكواش "في وادى دجلة، وضعنا هدف دعم وإعداد اللاعبين المصريين وتطوير مهاراتهم ومساندتهم في مشوارهم الرياضي كأولوية لدينا ليقودوا الرياضة المصرية".

وشدد "وهو بالفعل ما أثبتته ريادة أندية وادى دجلة في الإسكواش، إذ يشارك العديد من النجوم وأبطال وادى دجلة من المصنفين في المراكز الأولى على مستوى العالم، ونتمنى تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية الكبيرة مستقبلًا"

وأضاف "نحرص على ضم أمهر اللاعبين والمواهب الواعدة في مجال الألعاب الفردية واعداد وتأهيل المزيد من الأبطال في رياضة الاسكواش للمنافسة في مزيد من البطولات المحلية والعالمية، ما يجعل من أندية وادي دجلة مجتمع الأبطال".

كما أعلنت وادي دجلة عن انضمام لاعبة الإسكواش روان العربي المصنفة رقم 15 على مستوى العالم، والتي شاركت في العديد من البطولات الدولية، وفازت بالعديد من الألقاب، والتي انضمت إلى جولة PSA العالمية في عام 2016 ورفعت لقبها الأول في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين.

وحصدت العربي أربعة ألقاب في أول عامين لها في جولة PSA العالمية، ووصلت إلى الدور نصف النهائي في كل من بطولة مونت كارل كلاسيك وبطولة رئيس هيئة الأركان الدولية لبطولة الإسكواش للسيدات، في نهاية عام 2017.

وتضم أكاديمية وادي دجلة "درويش للاسكواش" أكثر من 2500 لاعب ولاعبة من أعضاء النادي، لتعد بذلك أكبر أكاديمية وقاعدة لممارسة الاسكواش على مستوى العالم.

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