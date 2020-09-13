ثلاثية الشوط الثاني تحسم الأمر.. ليستر يفتتح الموسم بالفوز على وست بروميتش

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 16:52

كتب : FilGoal

جيمي فاردي يحتفل بهدف ليستر سيتي في وست بروميتش

افتتح ليستر سيتي الموسم بالفوز على وست بروميتش ألبيون بثلاثية.

وفاز ليستر سيتي على وست بروميتش بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب "ذا هاوثورنز"، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل تيموثي كاستانيي هدفا، وجيمي فاردي هدفين لليستر سيتي.

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الفوز يؤمن أول ثلاث نقاط لصالح ليستر سيتي، فيما يتأجل الفوز الأول لوست بروميتش بعد العودة من دوري الدرجة الأولى.

شوط المباراة الأول انتهى سلبيا وبلا فرص مع سيطرة بسيطة لجيمي فاردي.

وفي الشوط الثاني، تقدم ليستر سيتي في الدقيقة الـ57 عن طريق تيموثي كاستانيي.

عرضية من دينيس برايت، قابلها تيموثي كاستانيي برأسية في المرمى مسجلا الأول.

وفي الدقيقة الـ58 سدد دينيس برايت مجددا لكن كرته اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية.

وتحصل ليستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة الـ78 بعد عرقلة تعرض لها فاردي داخل منطقة الجزاء.

فاردي سجل ركلة الجزاء بنجاح، ليسجل الهدف الثاني لليستر سيتي.

ومن جديد احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لليستر سيتي في الدقيقة الـ82، ونفذها فاردي بنجاح أيضا، ليسجل الهدف الثالث.

الفوز يؤمن أول ثلاث نقاط لصالح ليستر سيتي، فيما يتأجل الفوز الأول لوست بروميتش بعد العودة من دوري الدرجة الأولى.

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