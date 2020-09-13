مهاجم منتخب كوسوفو ينضم إلى لاتسيو
الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 16:33
كتب : FilGoal
أعلن نادي لاتسيو يوم الأحد ضم الكوسوفي فيدات موريتشي مهاجم فنيرباهتشه التركي.
وبدأ لاتسيو منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية مفاوضاته مع اللاعب لتعزيز صفوف الفريق الذي يعود للمشاركة في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 12 عاما.
ووصل المهاجم الدولي للعاصمة الإيطالية روما لإجراء الفحوصات الطبية صباح الأحد، ونشرت حسابات النسور صورا للاعب وهو يرتدي وشاح لاتسيو.
ووفقا للتقارير فأن الصفقة ستكلف لاتسيو 17.5 مليون يورو بالإضافة لنسبة في حالة بيع اللاعب.
موريتشي انضم لصفوف فنيرباهتشه مقابل 3.5 مليون يورو من ريزاسبور التركي في بداية الموسم الماضي.
👋 @MuriqiVedat pic.twitter.com/RLfdFgXMUH— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 13, 2020
اللاعب البالغ 26 عاما سجل 17 هدفا في 36 مباراة وصنع 7 أهداف في جميع المسابقات.
ويسعى لاتسيو لتدعيم صفوفه خاصة أن الفريق يمتلك تشيرو إيموبيلي والإكوادوري فيليبي كايسيدو في هجوم كتيبة سيموني إنزاجي.
🏴☠️ C'è un pirata nella Capitale...#CMonEagles 🦅@MuriqiVedat 👋🏻 pic.twitter.com/QtW7ESVABl— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 13, 2020
ولم يضم نسور العاصمة الإيطالية سوى صفقة واحدة فقط في سوق الانتقالات الصيفية الجارية وهي للحارس الإسباني بيبي رينا في صفقة انتقال حر.
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