مهاجم منتخب كوسوفو ينضم إلى لاتسيو

أعلن نادي لاتسيو يوم الأحد ضم الكوسوفي فيدات موريتشي مهاجم فنيرباهتشه التركي.

وبدأ لاتسيو منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية مفاوضاته مع اللاعب لتعزيز صفوف الفريق الذي يعود للمشاركة في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 12 عاما.

ووصل المهاجم الدولي للعاصمة الإيطالية روما لإجراء الفحوصات الطبية صباح الأحد، ونشرت حسابات النسور صورا للاعب وهو يرتدي وشاح لاتسيو.

ووفقا للتقارير فأن الصفقة ستكلف لاتسيو 17.5 مليون يورو بالإضافة لنسبة في حالة بيع اللاعب.

موريتشي انضم لصفوف فنيرباهتشه مقابل 3.5 مليون يورو من ريزاسبور التركي في بداية الموسم الماضي.

اللاعب البالغ 26 عاما سجل 17 هدفا في 36 مباراة وصنع 7 أهداف في جميع المسابقات.

ويسعى لاتسيو لتدعيم صفوفه خاصة أن الفريق يمتلك تشيرو إيموبيلي والإكوادوري فيليبي كايسيدو في هجوم كتيبة سيموني إنزاجي.

ولم يضم نسور العاصمة الإيطالية سوى صفقة واحدة فقط في سوق الانتقالات الصيفية الجارية وهي للحارس الإسباني بيبي رينا في صفقة انتقال حر.

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