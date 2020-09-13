مواعيد مباريات الأحد 13 سبتمبر 2020.. الزمالك ضد الإنتاج وحجازي يتحدى ليستر

تنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز بمواجهة الزمالك والإنتاج الحربي في تمام الثامنة مساء والتي تنقلها قناة أون تايم سبورتس.

ويلعب ثالث المصريين مباراته الأولى في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، أحمد حجازي يقود وست بروميتش ألبيون ضد ليستر سيتي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا وتنقلها قناة beIN Sports 1.

ويتواجه المخضرمان جوزيه مورينيو وكارلو أنشيلوتي في تمام الساعة 5:30 مساء حين يلعب توتنام ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

وتنقل قناة beIN Sports 1 المباراة.

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