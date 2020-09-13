رئيس إنبي: كريم فؤاد لن ينضم للأهلي في الموسم المقبل وطلبنا مد إعارة شريف

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 00:53

كتب : محرر في الجول

محمد شريف - محمود حمدي الونش - الزمالك - إنبي

كشف زكريا السيد رئيس نادي إنبي عن مد إعارة كريم فؤاد ظهير الفريق لموسم إضافي.

وقال السيد عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "كريم فؤاد يلعب معارا لإنبي من النجوم مع إمكانية مد الإعارة للموسم المقبل وبالفعل فعلنا هذا البند وحولنا مقابل المد لنادي النجوم وبالتالي لن يرحل للأهلي في الموسم المقبل".

وأوضح "كريم من العناصر الأساسية للفريق وحلمي طولان يعتمد عليه في أكثر من مركزه ويحتاجه الموسم المقبل".

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وأشار "الأهلي طلب ضم أسامة جلال في بداية الموسم ولكننا اعتذرنا لهم لحاجتنا له".

وانتقل رئيس إنبي للحديث عن محمد شريف هداف الفريق المعار من الأهلي.

وعنه قال: "طلبنا من الأهلي رسميا مد إعارة محمد شريف وتحدثت مع محمود الخطيب رئيس الأهلي ورد بأنه لا يمانع استمراره مع إنبي في حال لم يطلب المدير الفني عودته".

وتحدث عن إمكانية ضم صالح جمعة على سبيل الإعارة من الأهلي، وشرح "صالح جمعة من أبناء إنبي ويسعدنا استعارته لكن طلب التعاقد معه من الأهلي في يد حلمي طولان المدير الفني".

إنبي الأهلي محمد شريف صالح جمعة
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