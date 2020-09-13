تنس – أوساكا تقهر أزارينكا وتفوز بأمريكا المفتوحة للمرة الثانية

فازت ناومي اليابانية أوساكا ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بتغلبها على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا في نهائي المسابقة على ملعب آرثر أش.

أوساكا خسرت المجموعة الأولى 1-6، قبل أن تقلب تأخرها إلى فوز بالمجموعة الثانية 6-3، وبالثالثة بنفس النتيجة.

لتحصد أوساكا (22 عاما) لقب أمريكا المفتوحة للمرة الثانية في تاريخها، بعد نسخة 2018 الشهيرة التي قهرت فيها سيرينا ويليامز في النهائية بمباراة جدلية.

كما وصلت أوساكا إلى بطولتها رقم 3 في الجراند سلام، إذ توجت أيضا بـ أستراليا المفتوحة 2019.

أمّا أزارينكا (31 عاما) فخسرت نهائي أمريكا المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرتها بعد 2012 و2013.

ليتجمّد رصيدها في بطولات الجراند سلام عند لقبين حققتهما في أستراليا المفتوحة عامي 2012 و2013.

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