وكيل جيرالدو يرد على "رغبة فايلر في رحيل اللاعب" ويكشف حقيقة العروض

رد هشام بن صالح وكيل جيرالدو دا كوستا جناح الأهلي على ما يُقال بخصوص رغبة السويسري ريني فايلر المدير الفني للمارد الأحمر في رحيل اللاعب.

وقال وكيل جيرالدو: "رغبة فايلر في رحيل اللاعب؟ أنا مثلكم تماما، اقرأ مثل تلك الأخبار التي تُنشر".

وأردف في تصريحاته عبر قناة النهار "ولكن بالنسبة لي كوكيل لـ جيرالدو، لم أتلق أي اتصالات من أي شخص في الأهلي مؤخرا بخصوص مصير اللاعب".

وتابع "أتواصل مع جيرالدو باستمرار وآخر اتصال كان يوم الجمعة واللاعب كل تركيزه الحالي مع الأهلي".

وأكمل حديثه قائلا: "لا يوجد أي عروض رسمية لـ جيرالدو من أي فريق واللاعب حاليا كل تركيزه مع الأهلي في الدوري ودوري أبطال إفريقيا".

وكشف "جيرالدو أخبرني بأنه لاعب محترف ويحترم النادي وقرارات المدرب وكل تركيزه في التدريبات لتقديم أفضل ما لديه ولعلاج أخطائه".

واستكمل "جيرالدو ليس قلقا بخصوص مصيره، هو لاعب محترف وكل تركيزه داخل الملعب وأخبرني بأن الرد على الانتقادات والجمهور يكون بتقديم الأداء الجيد داخل الملعب".

واستمر " اللاعب يشعر بالراحة في الأهلي ويواصل العمل على تطوير نفسه".

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وكان جيرالدو البالغ من العمر 28 عاما انضم لصفوف الأهلي مطلع عام 2019 قادما من بريميرو دي أجوستو الأنجولي.

ولعب هذا الموسم مع الأهلي 18 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم هدفا وصنع آخر.

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