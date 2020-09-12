6 أرقام حققها محمد صلاح بعد الهاتريك في مرمى ليدز

لم يكن مجرد "هاتريك" كالذي حققهم من قبل، ثلاثية محمد صلاح أمام ليدز يونايتد كتبت أرقام جديدة عديدة.

محمد صلاح سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" أمام ليدز يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. أهداف حققت 6 أرقام للفرعون المصري.

ويستعرض FilGoal.com لكم 6 أرقام حققها صلاح بعد مباراة ليدز يونايتد.

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الملك المصري يبدأ الموسم على طريقته المعتادة 🤩👑



دعونا نستمتع سويًا بصاروخية @MoSalah الخرافية من جميع الزوايا 🎯pic.twitter.com/09gz7JI73Q — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 12, 2020

الأول

أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل هدفا على الأقل في المباراة الافتتاحية لأربعة مواسم متتالية.

صلاح عادل في ذلك رقم تيدي شيرينجهام في الفترة من 1992/1993 إلى 1995/1996 وهما الوحيدين الذين حققا ذلك في تاريخ الدوري الإنجليزي.

الهاتريك

الهاتريك لـ محمد صلاح هو الثالث له بقميص ليفربول منذ قدومه عام 2017.

سجل من قبل أمام واتفورد، وبورنموث في الدوري الإنجليزي أيضا.

ويعد الهاتريك هو الخامس لصلاح بشكل عام. فسجل من قبل هاتريك مع روما أمام بولونيا، وآخر مع منتخب مصر أمام زيمبابوي في تصفيات كأس العالم 2014.

التاسع

ولأن الهاتريك جاء في الجولة الافتتاحية، فوجب التذكير بأن صلاح بات اللاعب التاسع تاريخيا في تسجيل "هاتريك" بالجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز.

سبقه لذلك كل من:

ميكي كوين (1993)

مات لو تيسييه (1995)

كيفين كامبل (1996)

فابريتزيو رافانيللي (1996)

ديون دوبلين (1997)

غابرييل أغبونلاهور (2008)

ديدييه دروجبا (2010)

رحيم ستيرلينغ (2019)

محمد صلاح (2020)

الخمسين

ثلاثية صلاح أخيرا، جعلته يكسر حاجز الخمسية هدفا مع ليفربول في ملعب أنفيلد. وهو الآن رابع لاعب في تاريخ النادي العريق لصل لهذا الرقم بعد روبي فاولر (85 هدفا)، وستيفين جيرارد (69 هدفا) ،ومايكل أوين (63 هدفا).

الثاني إفريقيا

وبما أنه الهاتريك الثالث لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي، فقد بات صاحب الـ28 عاما ثاني أكثر اللاعبين الأفارقة تاريخيا في تسجيل هاتريك بالدوري الإنجليزي.

فقط ياكوبو المهاجم النيجيري ولاعب إيفرتون، وبورتسموث، وميدلسبرا، وبلاكبيرن السابق من سجل هاتريك أربع مرات في الدوري الإنجليزي من اللاعبين الأفارقة.

نادي المائة يقترب

وأخيرا. خطى محمد صلاح خطوة أخرى كبيرة في طريق دخوله نادي المائة مع ليفربول.

وصل صلاح للهدف الـ 97 بقميص ليفربول، وعلى بعد ثلاثة أهداف فقط من دخول نادي المائة بأهدافه في مختلف البطولات.

مصدر بعض الأرقام: Youstats













































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