أمين عمر حكما للزمالك والإنتاج.. الفارس الأبيض لم يخسر معه أبدا

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين أمين عمر لقيادة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي غدا الأحد، بالجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

ويعاونه كل من محمد عبد المجيد، وسامي هلهل كمساعدين، ومحمد الشرقاوي حكم رابع، ومحمد عباس قابيل حكم فيديو، وصبري إبراهيم مساعد حكم فيديو.

وقاد أمين عمر 16 مباراة سابقة للزمالك، لم يخسر فيها الأبيض أبدا، وانتصر 13 مرة، وتعادل في 3 مناسبات.

هذا الموسم، قاد أمين عمر مباراتي الزمالك أمام الاتحاد السكندري والجونة، وفي المرتين انتصر الفريق.

أما الإنتاج الحربي، فلم يفز سوى مرتين مع أمين عمر من أصل 10 مباريات، وتعادل 3، وخسر 5.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في الدوري برصيد 52 نقطة، فيما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

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