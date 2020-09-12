أمين عمر حكما للزمالك والإنتاج.. الفارس الأبيض لم يخسر معه أبدا

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 23:20

كتب : عاطف شادي

الأهلي - المقاصة - أمين عمر

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين أمين عمر لقيادة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي غدا الأحد، بالجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

ويعاونه كل من محمد عبد المجيد، وسامي هلهل كمساعدين، ومحمد الشرقاوي حكم رابع، ومحمد عباس قابيل حكم فيديو، وصبري إبراهيم مساعد حكم فيديو.

وقاد أمين عمر 16 مباراة سابقة للزمالك، لم يخسر فيها الأبيض أبدا، وانتصر 13 مرة، وتعادل في 3 مناسبات.

أخبار متعلقة
شريف يقود إنبي لفوز مثير على وادي دجلة مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد تسليم الأهلي درع الدوري وائل جمعة يوضّح لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي لتولي منصب مدير الكرة قضية أخرى تنتهي.. إخلاء سبيل صالح جمعة

هذا الموسم، قاد أمين عمر مباراتي الزمالك أمام الاتحاد السكندري والجونة، وفي المرتين انتصر الفريق.

أما الإنتاج الحربي، فلم يفز سوى مرتين مع أمين عمر من أصل 10 مباريات، وتعادل 3، وخسر 5.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في الدوري برصيد 52 نقطة، فيما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

اقرأ أيضا:

صلاح يقود ليفربول لفوز مثير

هل تفاوض الأهلي مع وائل جمعة

الزمالك الإنتاج الحربي في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
تنس – أوساكا تقهر أزارينكا وتفوز بأمريكا المفتوحة للمرة الثانية 11 دقيقة | رياضات أخرى
وكيل جيرالدو يرد على "رغبة فايلر في رحيل اللاعب" ويكشف حقيقة العروض 11 دقيقة | مصر
عمار حمدي: الأهلي طلب عودتي ولكنني أريد المشاركة أو الاحتراف 20 دقيقة | الدوري المصري
أحمد مرتضى: ندرس لعب مباراة ودية بين الأهلي والزمالك لدعم مؤمن زكريا 30 دقيقة | الدوري المصري
6 أرقام حققها محمد صلاح بعد الهاتريك في مرمى ليدز 42 دقيقة | تقرير في الجول
كلوب يتغنى بـ صلاح: لاعب استثنائي.. قدم أحد أفضل عروضه مع ليفربول 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمين عمر حكما للزمالك والإنتاج.. الفارس الأبيض لم يخسر معه أبدا ساعة | الدوري المصري
هكذا يكون تأثير الصفقات.. ثنائي نيوكاسل الجديد يقهر وست هام ويكسر عقدة الـ 8 سنوات ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 2 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 3 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 4 كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة.. ولماذا انسحب الأهلي
قد ينال إعجابك