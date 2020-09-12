أوساسونا يرحّب بـ قادش في الليجا ويقهره في معقله بثنائية

فاز أوساسونا على مضيفه قادش بهدفين دون رد في ملعب رامون دي كارازنا، بالجولة الأولى من الدوري الإسباني.

أدريان لوبيّز سجّل أولا في الدقيقة العاشرة، ثم أمّن زميله روبين جارسيا الانتصار بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 80.

ليحصد أوساسونا أول ثلاثة نقاط في مشوار الدوري ويزاحم غرناطة في الصدارة مؤقتا، فيما ظل رصيد قادش صفريًا.

وتعد تلك المباراة هي الأولى لـ قادش في الدوري الممتاز عقب صعوده، بعد أن غاب 14 عاما.

وتواصل السجل السيئ لـ ألفارو سيربيرا مدرب قادش في الليجا التي قاد فيها مبارته رقم 14، دون أن يحقق أي فوز، وتعرض لـ11 هزيمة.

واستمر تفوق أوساسونا على قادش في الدوري الممتاز، إذ يرجع آخر فوز لـ قادش على أوساسونا في الليجا إلى أبريل 1989.

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