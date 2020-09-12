فان دايك: صلاح رد على المشككين؟ لم نشكك فيه قط

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 23:04

كتب : FilGoal

فان دايك يحتفل بهدف ليفربول الثاني في ليدز يونايتد

تحدث فيرجيل فان دايك قائد ليفربول في مباراة اليوم مع ليدز عن أداء محمد صلاح نجم الفريق خلال اللقاء.

ليفربول فاز على ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في افتتاح الدوري الإنجليزي. مباراة سجل فيها صلاح ثلاثة أهداف.

وقال فان دايك عقب اللقاء: "ليدز يونايتد قدموا مباراة كبيرة وأثبتوا بأنهم فريقا قويا".

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وأضاف "سيسببون مشاكل كبيرة للعديد من الفرق بسبب طريقة لعبهم".

المدافع الهولندي تحدث أيضا عن خطأه خلال اللقاء، فقال "بذلت كل ما بوسعي من جهد اليوم، ولا أقلق حيال ذلك".

وعن مستوى صلاح قال "صلاح يرد على المشككين؟ هذا الأمر خاص بكم أنتم كإعلام، أما نحن فلم نشكك فيه قط".

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