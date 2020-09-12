كوكا يحصد الثنائية.. أولمبياكوس يفوز بكأس اليونان

فاز نادي أولمبياكوس بلقب كأس اليونان، بعد تغلبه على أيك أثينا بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب جورجيوس كاماراس.

الصربي لازار رانديلوفيتش سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة، وقد كان كافيا للتتويج.

وأهدر المغربي يوسف العربي ركلة جزاء لـ أولمبياكوس في الدقيقة 57، لم تؤثر على حصد فريقه للقب.

وتواجد المصري أحمد حسن كوكا على مقاعد بدلاء أولمبياكوس، ولم يشارك في المباراة.

وشارك كوكا في 4 مباريات بمسابقة الكأس هذا الموسم، وسجّل خلالها هدفين.

ويعد هذا اللقب هو الرقم 28 في تاريخ أولمبياكوس صاحب الرقم القياسي في بطولة الكأس، والأول له منذ 2015.

وكان أولمبياكوس قد حصد لقب الدوري اليوناني قبل عدة أسابيع، ليكون قد حقق الثنائية المحلية موسم 2019\2020.

ويعد اللقب هو الثالث لـ كوكا في مسيرته الاحترافية بالملاعب الأوروبية، بعد كأس البرتغال 2016 مع سبورتنج براجا، ولقب الدوري اليوناني هذا الموسم.

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