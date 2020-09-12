بيلسا عن لقاء ليفربول: مجرد خسارة.. في تلك المستويات الخطأ يساوي هدف

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 22:27

كتب : FilGoal

مارسيلو بيلسا ويورجن كلوب

رغم إجماع الكل بأفضلية أداء ليدز يونايتد في مباراتهم الأولى بعد العودة في الخسارة أمام ليفربول، لكن مارسيلو بيلسا لا يرى كذلك.

يرى مارسيلو بيلسا المدرب الأرجنتيني لفريق ليدز يونايتد بأن الخسارة أمام ليفربول هي مجرد خسارة ولا تستحق الحديث عنها بأكثر من ذلك.

بيلسا قال في تصريحات عقب اللقاء: "مجرد خسارة. لم نشكل خطورة كبيرة على ليفربول. في بعض الأوقات كان بإمكاننا أن نكون رائعين، لكن إجمالا ليفربول هم من كانوا أصحاب الكلمة العليا".

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وأضاف "في تلك المستويات أي خطأ يساوي تلقينا لهدف، لذلك يجب أن نحذر دائما".

المدرب الأرجنتيني أكمل "ليفربول صعب مهمتنا في إبطال فاعليتهم. في الشوط الثاني بالأخص عانينا كثيرًا لنقل الكرة من الدفاع للهجوم".

وأتم "أوقفنا ليفربول من اللعب كما اعتادوا وبذلنا مجهود كبير. خلال فترات كبيرة من اللقاء كنا قادرين على مجاراتهم، لكنهم كانوا الأفضل إجمالا ولذلك فازوا".

ليفربول فاز على ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

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