إصابة دييجو سيميوني بفيروس كورونا

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 21:52

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

أعلن أتليتكو مدريد عن إصابة مديره الفني دييجو بابلو سيميوني بفيروس كورونا.

وذكر أتليتكو أن سيميوني لا يعاني من أي أعراض للمرض، وأنه سيعزل نفسه في انتظار تماثله للشفاء.

وكان أتليتكو قد أخضع أفراده لاختبار الكشف عن كورونا أمس الجمعة، وظهرت نتائجه اليوم السبت.

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وغاب سيميوني عن تدريب اليوم لـ أتليتكو مدريد، قبل أن يعلن النادي عن إصابة مدربه بالفيروس.

وكان أتليتكو مدريد قد أعلن في وقتٍ سابق عن إصابة الثنائي دييجو كوستا وسانتياجو أرياس بفيروس كورونا في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

كما أصيب في نهاية الموسم السابق كل من آنخل مارتين كورّيا، وسيمي فرساليكو، وغابا عن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام لايبزج.

ويلعب أتليتكو مباراته الأولى في الدوري الإسباني أمام غرناطة يوم 27 سبتمبر الجاري.

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سيميوني أتليتكو مدريد
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