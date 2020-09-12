إصابة دييجو سيميوني بفيروس كورونا

أعلن أتليتكو مدريد عن إصابة مديره الفني دييجو بابلو سيميوني بفيروس كورونا.

وذكر أتليتكو أن سيميوني لا يعاني من أي أعراض للمرض، وأنه سيعزل نفسه في انتظار تماثله للشفاء.

وكان أتليتكو قد أخضع أفراده لاختبار الكشف عن كورونا أمس الجمعة، وظهرت نتائجه اليوم السبت.

Nuestro entrenador, Diego Pablo Simeone, ha dado positivo por Covid en las últimas pruebas realizadas ayer; se encuentra asintomático cumpliendo la correspondiente cuarentena en su domicilio. ➡️ https://t.co/5iMw4v0KGE — Atlético de Madrid (@Atleti) September 12, 2020

وغاب سيميوني عن تدريب اليوم لـ أتليتكو مدريد، قبل أن يعلن النادي عن إصابة مدربه بالفيروس.

وكان أتليتكو مدريد قد أعلن في وقتٍ سابق عن إصابة الثنائي دييجو كوستا وسانتياجو أرياس بفيروس كورونا في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

كما أصيب في نهاية الموسم السابق كل من آنخل مارتين كورّيا، وسيمي فرساليكو، وغابا عن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام لايبزج.

ويلعب أتليتكو مباراته الأولى في الدوري الإسباني أمام غرناطة يوم 27 سبتمبر الجاري.

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