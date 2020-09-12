كلوب بعد الـ 4-3 ضد ليدز: يا لها من مباراة.. والأمر ليس مثل ركوب الدراجة

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 21:39

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ليدز - كلوب

استمتعنا كثيرا برؤية المباراة المثيرة التي جمعت بين ليفربول وليدز يونايتد، استمتاع يشاركنا فيه يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

ليفربول انتصر على ليدز برباعية مقابل ثلاث في لقاء افتتاحي رائع ومثير للفريقين في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث كلوب عقب المباراة قائلا: "يا لها من مباراة ويا لهم من خصم ويا له من أداء من جانب الفريقين، لقد أحببت ذلك".

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وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس "من النادر أن تشاهد هذا الكم من الأهداف في مباراة واحدة".

وتابع "لقد تركنا العديد من المساحات في دفاعنا ولكن مثل تلك الأمور تحدث في المباراة الأولى في الموسم. لاعبونا عادوا مؤخرا من اللعب مع منتخبات بلادهم منذ أيام قليلة، ولذلك تلك الأمور تحدث".

وأكمل حديثه قائلا: "لقد أجبرونا على ارتكاب الأخطاء ويمكننا تقديم الأفضل، وسنقدم الأفضل ولكنني أحببت للغاية تلك المباراة أمام فريق منظم وعنيد مثل ليدز".

وأشار "الأمر ليس مثل ركوب الدراجة، أنت يمكنك أن تخسر بعض الأمور خلال فترة الإعداد للموسم الجديد وتستغرق بعض الوقت للانسجام مرة أخرى".

وأردف "متفائل وإيجابي للغاية من تلك المباراة. ليدز سيقدم موسما جيدا إذا لعبوا بنفس الطريقة".

صلاح واصل الحفاظ على لمعانه وتألقه وافتتح موسمه الجديد بأفضل طريقة ممكنة بـ "هاتريك" هز به شباك ليدز. (طالع التفاصيل)

وأصبح صلاح هو أول لاعب لليفربول يسجل ثلاثية في لقاء الريدز الافتتاحي في الدوري، منذ جون ألدريج موسم 1988-89.

الفوز أمن أول ثلاث نقاط لليفربول، فيما يتأجل الفوز الأول لليدز بعد العودة للدوري الممتاز لأول مرة منذ موسم 2003/2004.

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