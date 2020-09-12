صلاح يرد ضاحكا على "صعوبة تسديد ركلة الجزاء الثانية أمام ليدز" ويُصرح: علينا التحسن

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 21:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ليدز

رد محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر ضاحكا على سؤال (هل شعرت بالضغط قبل تسديد ركلة الجزاء الثانية أمام ليدز؟)، وذلك عقب قيادته لفريقه لأول انتصار في الدوري.

وقال صلاح ضاحكا: "صعوبة تسديد ركلة الجزاء الثانية؟ لقد سجلت ركلة جزاء في نهائي دوري أبطال أوروبا، لذلك الأمر كان سهلا قليلا اليوم".

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وأضاف في تصريحاته مع شبكة سكاي سبورتس عقب المباراة "المباراة كانت محتدمة للغاية أمام فريق صعب مثل ليدز".

وأوضح "ليدز فريق صعب ولعبوا مباراة عظيمة ورد فعلهم كان جيدا جدا طوال أحداث المباراة، وسجلوا علينا 3 مرات ولذلك علينا التحسن".

وتابع "سعيد للغاية بالانتصار ولكن علينا الاستمرار في التحسن، وكان من المهم بالنسبة لي الحفاظ على تركيزي".

وأتم "علينا أن نحاول عدم استقبال الكثير من الأهداف".

ليفربول انتصر على ليدز برباعية مقابل ثلاث في لقاء افتتاحي رائع ومثير للفريقين في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح واصل الحفاظ على لمعانه وتألقه وافتتح موسمه الجديد بأفضل طريقة ممكنة بـ "هاتريك" هز به شباك ليدز. (طالع التفاصيل)

وأصبح صلاح هو أول لاعب لليفربول يسجل ثلاثية في لقاء الريدز الافتتاحي في الدوري، منذ جون ألدريج موسم 1988-89.

الفوز أمن أول ثلاث نقاط لليفربول، فيما يتأجل الفوز الأول لليدز بعد العودة للدوري الممتاز لأول مرة منذ موسم 2003/2004.

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