غرناطة يبدأ من حيث انتهى ويتجاوز بلباو مجددا

فاز غرناطة على ضيفه أتليتك بلباو بهدفين دون رد في ملعب نويفو لوس كارمينيس، بالجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وسجّل ثنائية غرناطة كلٍ من يانخل هيريرا، ولويس ميّا.

ليتصدر غرناطة الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط، ويتذيل بلباو الجدول دون رصيد.

غرناطة بدأ من حيث انتهى، إذ كان قد تغلب على بلباو 4-0 في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي قبل حوالي شهرين، مباراة ساهمت بشكلٍ مباشر في تأهله إلى الدوري الأوروبي.

هدف التقدُم انتظر حتى الدقيقة 49، وسُجل برأسية الفنزويلي يانخل هيريرا المعار من مانشستر سيتي.

ليكون هذا الهدف هو الأول في منافسات الدوري الإسباني 2020\2021، بعد أن انتهت المباراة الأولى بالتعادل السلبي بين إيبار وسيلتا فيجو.

وفي الدقيقة 53 أضاف الوافد الجديد لويس ميّا هدف غرناطة الثاني بتسديدة رائعة بعد أن افتك الكرة من دفاع بلباو.

ليسجل ميّا هدفه الأول في مباراته الأولى بالدوري الإسباني، تماما كما فعل والده عام 1984 بقميص برشلونة في شباك ريال سرقسطة.

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