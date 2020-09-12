شريف يقود إنبي لفوز مثير على وادي دجلة

قاد محمد شريف فريقه إنبي لتحقيق فوزا مثيرا على وادي دجلة بهدفين لهدف، في الجولة الـ26 من الدوري المصري.

وسجل ثنائية إنبي كل من عمر فتحي ومحمد شريف، بينما سجل هدف وادي دجلة أحمد رمضان بيكهام.

الفوز رفع رصيد إنبي إلى النقطة 35 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 27 في المركز الـ14.

تقدم إنبي في الدقيقة 16 بتسديدة قوية من عمر فتحي، قبل أن يتعادل دجلة سريعا في الدقيقة 18 بتسديدة مباشرة من أحمد بيكهام بعد عرضية رائعة من محمد هلال.

وفي الدقيقة 85 نجح محمد شريف في تسجيل هدف فوز إنبي بعد خطأ في التمرير من عبد الرحمن رمضان مدافع دجلة.

ليتقدم إنبي في جدول الترتيب مركزين بعدما كان يحتل المركز الثامن وارتقى إلى المركز السادس.

ووصل شريف إلى هدفه رقم 10 في الدوري المصري هذا الموسم بفارق 6 أهداف عن عبد الله السعيد متصدر ترتيب الهدافين.

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