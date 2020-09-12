رسميا – ميلان يتعاقد مع ريبيتش بشكل نهائي

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 19:57

كتب : FilGoal

أنتي ريبيتش - ميلان

أعلن نادي ميلان عن تعاقده مع الكرواتي أنتي ريبيتش قادما من أينتراخت فرانكفورت بعقد دائم.

ولعب ريبيتش معارا من فرانكفورت إلى ميلان طوال الموسم الماضي، قبل أن يشتري الروسونيري عقد الجناح الكرواتي.

وذكر ميلان أن ريبيتش وقّع على عقد يربطه بـ ميلان لمدة 5 سنوات.

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ريبيتش (26 عاما) يمتلك تجربتين سابقتين في الدوري الإيطالي رفقة فيورنتينا وهيلاس فيرونا.

وشارك ريبيتش مع ميلان الموسم الماضي في 30 مباراة، سجل خلالها 12 هدفا، وصنع 4 أهداف.

وكان ريبيتش –صاحب الـ36 مباراة دولية- أحد أبطال مونديال 2018 مع كرواتيا، إذ قاد بلاده للوصول إلى المباراة النهائية.

وكان ميلان قد استعار براهيم دياز من ريال مدريد، واستقدم ساندرو تونالي من بريشيا، وتعاقد مع شيبريان تاتاروشانو من ليون، كما اشترى الثنائي سيمون كاير وأليكسيس سايليمايكرز بشكل نهائي.

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