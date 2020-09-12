رقم قياسي جديد لـ صلاح بعد هدفيه في ليدز

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 18:47

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في مرمى ليدز يونايتد

حقق محمد صلاح رقما قياسيا جديدا بعد التسجيل في مرمى ليدز يونايتد.

وسجل محمد صلاح هدفا ليفربول الأول والثالث في شباك ليدز يونايتد، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

الهدف هو الأول لليفربول هذا الموسم، وليكون محمد صلاح هو أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في المباراة الافتتاحية لأربعة مواسم متتالية.

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محمد صلاح تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة بعد تصويبة اصطدمت بيد روبين كوش مدافع ليدز يونايتد.

صلاح نفذ ركلة الجزاء بنفسه وسجلها في المرمى مسجلا الهدف الأول له ولفريقه هذا الموسم.

وفي الدقيقة الـ30 أضاف صلاح الهدف الثالث لليفربول بعد مخالفة نفذت داخل منطقة الجزاء وأبعدها الدفاع لتصل إلى صلاح الذي يتسلم الكرة ويسدد بقوووة في الشباك مسجلا الثالث.

صاحب الـ28 عاما انضم لليفربول عام 2017 قادما من روما.

ومنذ ذلك التاريخ، سجل صلاح في المباراة الأولى لكل موسم من الدوري الإنجليزي أمام واتفورد، ثم وست هام يونايتد، ثم نورويتش سيتي، واليوم أمام ليدز يونايتد.

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