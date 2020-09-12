رقم قياسي جديد لـ صلاح بعد هدفيه في ليدز

حقق محمد صلاح رقما قياسيا جديدا بعد التسجيل في مرمى ليدز يونايتد.

وسجل محمد صلاح هدفا ليفربول الأول والثالث في شباك ليدز يونايتد، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

الهدف هو الأول لليفربول هذا الموسم، وليكون محمد صلاح هو أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في المباراة الافتتاحية لأربعة مواسم متتالية.

محمد صلاح تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة بعد تصويبة اصطدمت بيد روبين كوش مدافع ليدز يونايتد.

Mo Salah picking up where he left off 👌 pic.twitter.com/38Eq95a116 — Watch LFC (@Watch_LFC) September 12, 2020

صلاح نفذ ركلة الجزاء بنفسه وسجلها في المرمى مسجلا الهدف الأول له ولفريقه هذا الموسم.

وفي الدقيقة الـ30 أضاف صلاح الهدف الثالث لليفربول بعد مخالفة نفذت داخل منطقة الجزاء وأبعدها الدفاع لتصل إلى صلاح الذي يتسلم الكرة ويسدد بقوووة في الشباك مسجلا الثالث.

صاحب الـ28 عاما انضم لليفربول عام 2017 قادما من روما.

ومنذ ذلك التاريخ، سجل صلاح في المباراة الأولى لكل موسم من الدوري الإنجليزي أمام واتفورد، ثم وست هام يونايتد، ثم نورويتش سيتي، واليوم أمام ليدز يونايتد.

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