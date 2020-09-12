ميسي أساسي مع برشلونة في ودية جيمناستيك

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 18:34

كتب : FilGoal

ميسي

دفع رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، بنجمه ليونيل ميسي في التشكيل الأساسي لمباراة جيمناستيك الودية.

برشلونة يواجه فريق جيمناستيك دي تاراجونا الكتالوني، استعدادا لخوض أولى مبارياته في الدوري الإسباني الأسبوع المقبل.

وشهد التشكيل الدفع بـ ميسي منذ البداية، رغم انضمامه إلى التدريبات الجماعية متأخرا بعد أزمة مطالبته الرحيل التي انتهت على بقائه مُرغما.

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كما يبدأ الشاب الكناري بدري، ويشارك عثمان ديمبيلي بعد غياب طويل للإصابة.

ولا تشهد قائمة المباراة استدعاء لويس سواريز، أو أرتورو فيدال، أو رافينيا ألكانتارا.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: سيرجي روبيرتو – جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – كارليس ألينيا – بيدري

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – عثمان ديمبيلي

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