مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد تسليم الأهلي درع الدوري

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 18:23

كتب : أحمد الخولي

صور تتويج الأهلي بكأس السوبر بعد الفوز على الزمالك

لم يعد الدوري ببعيد عن خزائن النادي الأهلي، ولا يفصلهم سوى ثلاث نقاط فقط عن حسم اللقب رسميا.

الأهلي يتوج بالدوري المصري رسميا في حالة الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة المقبلة، فهل يتسلم النادي الدرع بعد المباراة؟

FilGoal.com توجه بالسؤال لاتحاد الكرة، وأجاب مصدر داخل اللجنة الخماسية قائلا "الأهلي لن يتسلم درع الدوري في الملعب حال فوزه على الاتحاد السكندري بالرغم من أنه سيكون قد حسم اللقب بشكل رسمي".

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وأوضح "بمراجعة لائحة المسابقات لهذا الموسم، وجدنا أن النصوص توجب تسليم الدرع من صاحب لقب الموسم الماضى قبل انتهاء الموسم بـ 15 يوما، ثم يقوم اتحاد الكرة بالاتفاق مع الرعاة وأصحاب الحقوق المالية والتجارية على إجراءات تسليمه للبطل الجديد".

وأتم "بالتالي لن يتسلم الأهلي الدرع سوى في الأيام الأخيرة من المسابقة".

الأهلي هو حامل لقب الدوري المصري عن الموسم المنقضي، ضمن أربعة ألقاب متتالية للدوري فاز بها الفريق في السنوات الماضية.

ويتبقى ثلاث نقاط فقط، قبل أن يحسم الأهلي لقبه الـ42 في تاريخه.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري بعد غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

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