سلة – الاتحاد السكندري يجدد عقد أسطورته إسماعيل أحمد

أعلن الاتحاد السكندري عن تجديد عقد إسماعيل أحمد نجم فريق كرة السلة، لموسم إضافي

وذكر الاتحاد أن اللاعب وافق على تجديد عقده بشكل سريع بعد لقائه بـ محمد مصيلحي رئيس النادي.

وأبدى أحمد مرعي المدير الفني للاتحاد السكندري سعادته بتجديد عقد النجم إسماعيلي أحمد وشدد على قيمته الكبيرة.

وكان زعيم الثغر قد حسم لقب دوري السوبر المصري قبل أيام على حساب الأهلي.

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