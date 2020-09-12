بداية شاحبة للدوري الإسباني.. التعادل السلبي يحكم مواجهة إيبار وسيلتا

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 18:02

كتب : FilGoal

إيبار - سيلتا فيجو

تعادل إيبار أمام ضيفه سيلتا فيجو دون أهداف على ملعب إيبوروا في افتتاح مباريات الدوري الإسباني لموسم 2020\2021.

ليتقاسم الفريقان نقاط أول مباراة في الموسم الجديد، ويؤجلان تسجيل أول الأهداف إلى المباريات التالية.

إيبار افتتح موسمه السابع في تاريخه بالدوري الإسباني الممتاز، بينما بدأ سيلتا فيجو موسمه رقم 55 بين الكبار.

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نتائج سيلتا فيجو السيئة خارج ملعبه تواصلت، إذ لم يفز سوى 4 مرات في آخر 47 زيارة خارجية بالدوري الإسباني.

أمّا إيبار، فتعادل في الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني لأول مرة بتاريخه في المسابقة.

وجاءت أخطر فرص اللقاء اللقاء بواسطة التركي إيمري مور في الدقيقة 70، لكن تسديدته اليسارية وجدت تصديا من الحارس الصربي ماركو دميتروفيتش.

كما شهدت المباراة أول بطاقة حمراء في الموسم الحالي بالثواني الأخيرة، عندما تحصّل السنغالي بابي ديوب لاعب إيبار على بطاقة صفراء ثانية.

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