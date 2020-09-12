قضية أخرى تنتهي.. إخلاء سبيل صالح جمعة

قررت النيابة إخلاء سبيل صالح جمعة لاعب الأهلي في القضية الثانية التي تسببت في الإبقاء عليه بعد قرار إخلاء سبيله في قضية حادث السير، حسبما كشف أشرف عبد العزيز محامي اللاعب لـ FilGoal.com.

صالح جمعة النادي : الأهلي الأهلي

وكانت قوات الأمن قد تحفظت في الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضي على صالح جمعة بعد تسببه في أضرار كبيرة لعدة سيارات في شارع محمد مظهر بمنطقة الزمالك، قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيله بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه.

وبعد قرار إخلاء سبيل صالح جمعة، تم التحفظ عليه من جديد لاتهامه بصدمه شابا في منطقة الجيزة خلال الأشهر الماضية.

وكشف أشرف عبد العزيز محامي صالح جمعة في تصريح مقتضب مع FilGoal.com إتمام التصالح بين صالح جمعة والشاب الذي صدمه اللاعب بسيارته، لتنتهي القضية بإخلاء سبيل اللاعب من سرايا نيابة الجيزة.

ويستعد صالح جمعة في الوقت الحالي للخروج من القسم، وذلك بعد نهاية القضية.

وكلف الأهلي في وقت سابق فريقا قانونيا لمتابعة أزمة لاعبه.

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