تشكيل ليفربول – صلاح أساسي في افتتاحية الحٌمر أمام ليدز يونايتد

يبدأ محمد صلاح كأساسي مع ليفربول في افتتاحية الموسم الجديد 2020/2021 أمام ليدز يونايتد.

أعلن يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة ليدز يونايتد بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول شهد تواجد محمد صلاح كأساسي، فيما عاد ترينت أليكساندر أرنولد لشغل مركز الظهير الأيمن بعد الشفاء من فيروس كورونا.

جوردان هندرسون يبدأ كأساسي بعد الشفاء من الإصابة التي لحقت به نهاية الموسم الماضي، وبجانبه فينالدوم رغم اقتران اسمه بالانتقال لبرشلونة.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: أندرو روبيرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ترينت أرنولد.

الوسط: نابي كيتا - جوردان هندرسون - جورجينو فينالدوم.

الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني.

Here’s how we line up for our @premierleague opener 👊🔴#LIVLEE — Liverpool FC (@LFC) September 12, 2020

على الجهة الأخرى، جاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: أدريان.

الدفاع: جويل ماتيب.

الوسط: فابينيو - جيمس ميلنر - كورتيز جونز - مينامينو.

الهجوم: ديفوك أوريجي.

وستكون المباراة هي الأولى لليدز يونايتد منذ الهبوط في موسم 2003/2004.

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