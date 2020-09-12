تشكيل ليفربول – صلاح أساسي في افتتاحية الحٌمر أمام ليدز يونايتد

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 17:32

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يبدأ محمد صلاح كأساسي مع ليفربول في افتتاحية الموسم الجديد 2020/2021 أمام ليدز يونايتد.

أعلن يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة ليدز يونايتد بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول شهد تواجد محمد صلاح كأساسي، فيما عاد ترينت أليكساندر أرنولد لشغل مركز الظهير الأيمن بعد الشفاء من فيروس كورونا.

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جوردان هندرسون يبدأ كأساسي بعد الشفاء من الإصابة التي لحقت به نهاية الموسم الماضي، وبجانبه فينالدوم رغم اقتران اسمه بالانتقال لبرشلونة.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: أندرو روبيرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ترينت أرنولد.

الوسط: نابي كيتا - جوردان هندرسون - جورجينو فينالدوم.

الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني.

على الجهة الأخرى، جاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: أدريان.

الدفاع: جويل ماتيب.

الوسط: فابينيو - جيمس ميلنر - كورتيز جونز - مينامينو.

الهجوم: ديفوك أوريجي.

وستكون المباراة هي الأولى لليدز يونايتد منذ الهبوط في موسم 2003/2004.

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