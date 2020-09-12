جارديان: الاتفاق تم رفقة أرسنال.. مارتينيز يستعد لإجراء الكشف الطبي مع أستون فيلا

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 17:13

كتب : FilGoal

مارتينيز - أرسنال

أصبح الحارس الأرجنتيني إيمي مارتينيز على أعتاب ارتداء قميص أستون فيلا بعدما وافق نادي أرسنال على بيع حارسه، وفقا لصحيفة جارديان الموثوقة.

وكشفت جارديان إتمام الاتفاق بين أرسنال وأستون فيلا على دفع الأخير 20 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على مارتينيز.

مارتينيز وافق بالفعل على الشروط الشخصية مع أستون فيلا، ويستعد خلال الساعات القليلة المقبلة ليخضع لفحوصات الكشف الطبي مع فريقه الجديد، وفقا لـ جارديان.

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إيمي مارتينيز صاحب الـ 27 عاما كان واضحا وصرح من قبل بأنه يرغب أن يكون الحارس رقم 1 في أرسنال وإلا سيرحل.

ورغم أداء مارتينيز في كأس إنجلترا الموسم الماضي وكذلك في لقاء الدرع الخيرية أمام ليفربول، إلا أن الإسباني ميكيل أرتيتا وطاقمه الفني يؤمنون بأن الألماني بيرند لينو هو الخيار رقم 1 في حراسة المرمى، وفقا لتقرير سابق من شبكة ذا أثليتك الموثوقة.

ويلعب مارتينيز في أرسنال منذ 2012 ويمتد عقده حتى صيف 2022، لكنه خرج في 6 إعارات مختلفة خلال هذه الفترة.

وشارك مارتينيز في 23 مباراة مع أرسنال الموسم الماضي واهتزت شباكه 24 مرة.

ولم يلعب مارتينيز أي مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين حتى اللحظة، واكتفى بالظهور مع منتخب الشباب.

بعد بيع إيمي لأستون فيلا، من المنتظر أن يتحرك أرسنال للتعاقد مع ديفيد رايا حارس مرمى برينتفورد الإنجليزي، كحارس بديل للينو، بصفقة قد تُكلف النادي ما يقرب من 12 مليون جنيه إسترليني.

صفقة مارتينيز ستكون الثالثة لأستون فيلا هذا الموسم بعد التعاقد مع المهاجم أولي واتكينز هداف برينتفورد في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي، وماتي كاش ظهير أيمن نوتنجهام فورست.

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