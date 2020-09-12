أس: رافينيا خارج حسابات كومان.. برشلونة حدد مقابل التخلي عنه

خرج رافينيا ألكانتارا من حسابات رونالد كومان المدير الفني الجديد لـ برشلونة.

رافينيا ألكانتارا النادي : سيلتا فيجو برشلونة

كومان أعلن عن قائمته لمواجهة جيمناستيك وديًا اليوم السبت، وشهدت استبعاد لويس سواريز، وأرتورو فيدال، وأيضا رافينيا.

لتذكر صحيفة "أس" الإسبانية أن رافينيا خارج حسابات كومان، وأن استبعاده جاء لأسباب فنية، إذ أن اللاعب لا يعاني من إصابة.

وذكر التقرير أن برشلونة يريد الاستفادة ماديا من اللاعب عبر بيعه هذا الصيف، ويطلب 15 مليون يورو مقابلا له.

لكن في الوقت نفسه، يبدو المبلغ أكبر من قدرات الأندية المهتمة به بسبب الضائقة المالية التي خلفتها جائحة كورونا، وأيضا مع حقيقة انتهاء عقد رافينيا خلال 10 أشهر.

عقد رافينيا مع برشلونة يمتد حتى صيف 2021، وبالتالي يحق له التوقيع مجانا مع أي نادٍ انطلاقا من يناير المقبل.

لاعب الوسط البرازيلي الأعسر، لعب معارا لـ سيلتا فيجو في الموسم الماضي، وخاض معه 30 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

ويعد رافينيا أحد أبناء برشلونة، إذ انضم إلى صفوفه في عمر الثالثة عشر رفقة شقيقه تياجو لاعب بايرن ميونيخ الحالي.

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