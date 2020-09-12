استمرار غياب رباعي الإسماعيلي أمام المقاولون العرب

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 16:48

كتب : ياسر الشريف

باهر المحمدي

يستمر غياب باهر المحمدي عن صفوف الإسماعيلي أمام المقاولون العرب، وذلك بسبب الإصابة.

الإسماعيلي يستعد لمواجهة المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ 27 من الدوري المصري.

وكشف مصدر مسؤول في الجهاز الطبي لـ الإسماعيلي لـ FilGoal.com استمرار غياب الرباعي باهر المحمدي ومحمد صادق وأحمد أيمن ومحمد هاشم عن صفوف الدراويش بسبب الإصابة.

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إصابات الإسماعيلي، باستثناء باهر المحمدي، عبارة عن تمزق في العضلات والأربطة وتحتاج لمزيد من الوقت قبل عودة اللاعبين، وفقا للمصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه.

ولم يتلق فريق الإسماعيلي أي إصابة جديدة من مواجهة الأهلي التي انتهت بانتصار الأخير بثلاثية مقابل لا شيء.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر برصيد 30 نقطة، بينما المقاولون العرب في المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

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