الصفقة تقترب.. تقرير مغربي: تقدم في مفاوضات الوداد مع أيوب الكعبي

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 16:36

كتب : FilGoal

أيوب الكعبي

قال موقع البطولة المغربي إن فريق الوداد بلغ مرحلة متقدمة في المفاوضات مع اللاعب أيوب الكعبي الذي قالت تقارير مغربية إن الأهلي والزمالك وبيراميدز وأندية تركية تريد انتدابه.

وكتبت صحيفة المنتخب المغربية في وقت سابق أن الأهلي عرض 1.7 مليون دولار للتعاقد مع المهاجم البالغ عمره 27 عاما، بينما عرض بيراميدز 1.8 مليون دولار.

وفسخ لاعب منتخب أسود الأطلس عقده مع نادي هيبي فورتين الصيني.

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ولعب الكعبي للرجاء ونهضة بركان وكان معارا من هيبي فورتين إلى الوداد في النصف الثاني من الموسم المنصرم.

وسجل الكعبي 9 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين مع هيبي فورتين.

ومع الوداد، نجح الكعبي في تسجيل 9 أهداف من بينها 4 في دوري أبطال إفريقيا.

وعلى المستوى الدولي، سجل الكعبي هدفين خلال ظهوره في 9 مباريات مع المغرب، كما فاز بجائزة هداف أمم إفريقيا للمحليين في 2017.

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