لامبارد: أي فريق في العالم يتمنى كانتي

شدد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي على تمسكه بلاعبه نجولو كانتي الذي قالت تقارير إن أندية تفاوض الأول للحصول على الفرنسي.

نجولو كانتي النادي : تشيلسي تشيلسي

وقال لامبارد في حواره لراديو BBC:"أعتقد أي ناد في العالم يريد كانتي. قرأت التقارير. إنه لاعب وشخص رائع، ولا أود فقدانه بكل تأكيد. لاعب أساسي فيما أحاول فعله في تشيلسي".

وأضاف نجم تشيلسي السابق "قد نتحدث عن المهاجمين في فريقي لكن لاعبا مثل كانتي مع العمل الذي يقدمه في وسط الملعب، كانت سنة صعبة عليه بسبب الإصابات. ممتن بوجوده، يبدو جاهزا. بالتأكيد أريد بقاءه".

وكتبت صحيفة تليجراف الإنجليزية أن إنتر ميلان أراد الحصول على كانتي (29 عاما) لكن تشيلسي رفض التخلي عن اللاعب.

ويلعب كانتي في تشيلسي منذ 2016 وشارك مع الفريق في 170 مباراة وسجل 11 هدفا وأرسل 7 تمريرات حاسمة.

وتوج كانتي، بطل مونديال 2018، بثلاثة ألقاب مع تشيلسي.

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