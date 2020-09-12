دي بروين: ميسي إلى سيتي؟ لست مهتما

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 11:00

كتب : FilGoal

ميسي

شدد كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي أنه لا يتابع بكثب سوق انتقالات فريقه حتى لو قالت تقارير إن ليونيل ميسي أسطورة برشلونة كان قريبا من الانضمام للنادي الإنجليزي.

وقال البلجيكي في حواره مع صحيفة دايلي ميل الإنجليزية:"حقيقة، لا أهتم. لو انضم لنا لساعدنا، لأنه بالنسبة لي أفضل لاعب على الإطلاق".

ثم استدرك "لكني لا أنظر إلى اللاعبين القادمين وماذا يمكن أن يحدث. تلعب مع الموجودين وأعتقد أن لدينا فريق جيد. سيكون من الغباء افتراض ماذا سيحدث لو جاء لاعب معين. يحدث ذلك باستمرار في كرة القدم. لاعبون قد ينضمون لفريق ولا يحدث ذلك في النهاية".

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وأراد ميسي الرحيل عن برشلونة وكان سيتي وجهته الأقرب، لكن الشرط الجزائي الضخم والمقدر بـ700 مليون يورو حال دون ذلك.

وأعلن ميسي استمراره مع برشلونة حتى نهاية عقده في يونيو 2021.

وتعاقد سيتي مع لاعبين في سوق الانتقالات الحالية هما فيران توريس المهاجم وناثان أكي المدافع.

بينما رحل عنه ليروي ساني وديفيد سيلفا وكلاوديو برافو.

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