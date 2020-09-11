تقرير: جوميز رفض عرض النصر.. مستمر في أتالانتا

قرر أليخاندو "بابو" جوميز قائد أتالانتا، رفض عرض النصر السعودي، والاستمرار في ناديه الإيطالي.

وذكرت قناة TYC الأرجنتينية أن جوميز رفض عرض النصر، وأخبر إدارة أتالانتا باستمراره مع الفريق.

لتتجه أنظار النصر إلى الأرجنتيني الآخر إدواردو سالفيو لاعب بوكا جونيورز، وفقا لنفس التقرير.

🚨🚨Papu Gómez rechazó la millonaria oferta para irse al Al Nassr. El argentino ya le comunicó al club que se queda en el Atalanta. Toto Salvio es opción, pero no la única. pic.twitter.com/JLPh5hP2aZ — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 11, 2020

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية في وقتٍ سابق أن النصر عرض 15 مليون يورو على أتالانتا لاستقدام جوميز.

جوميز (32 عاما) يلعب في أتالانتا منذ 2014، ويعتبر رمز الجيل الذهبي الذي تمكّن من الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وسجّل جوميز 54 هدفا وصنع 67 في 236 مباراة بقميص أتالانتا.

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