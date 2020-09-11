حمص لـ في الجول: الهدف المبكر وركلة الجزاء الضائعة سبب الهزيمة أمام الأهلي

برر محمد حمص مدرب الإسماعيلي، خسارة فريقه أمام الأهلي مساء الجمعة في الدوري المصري.

الإسماعيلي سقط بثلاثية نظيفة أمام الأهلي على ملعب برج العرب ضمن الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

وصرّح حمص لـFilGoal.com: "ضعف التركيز لدى بعض اللاعبين كان السبب وراء الهزيمة أمام الأهلي".

وأضاف: "الهدف المبكر للأهلي، وركلة الجزاء التي أهدرناها، ساهم في توتر اللاعبين وعدم تركيزهم".

وتابع: "اللاعبون يشعرون بالموقف الصعب الذي يمر به الفريق".

وأتم: "سنطوي صفحة هذه المباراة وسنبدأ الاستعداد لما هو مقبل".

علي معلول افتتح ثلاثية الأهلي بعد دقيقة واحدة من علامة الجزاء، قبل أن يؤمن أليو بادجي وأحمد الشيخ في الدقيقتين 65 و70 ثلاثية الأهلي.

نقطة التحول جاءت في الدقيقة 43 من الشوط الأول عندما أهدر عمر الوحش ركلة جزاء للإسماعيلي.

ثلاثية الأهلي شهدت حضور مؤمن زكريا، الحاضر دائما في القلوب والعقول، بتكرار احتفاله الشهير خلال أهداف الأهلي.

ووصل الأهلي إلى النقطة 71 ويحتاج لـ 3 نقاط فقط من أجل حسم لقب الدوري، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 30 في المركز العاشر.











































































































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