بوردو يصمد أمام ليون ويحقق ما لم يحدث منذ 18 عاما

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 23:03

كتب : FilGoal

بوردو - ليون

أجبر بوردو ضيفه أوليمبيك ليون على التعادل دون أهداف في ملعب ماتموت أتلانتيك، بافتتاح الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

ليكتفي ليون برفع رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين في المركز الثالث، مع تبقي مباراة مؤجلة له من الجولة الأولى.

فيما رفع بوردو رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني من 3 مباريات.

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وحافظ بوردو على نظافة شباكه في أول 3 جولات من الدوري الفرنسي لأول مرة منذ موسم 2002\2003، إذ فاز في مباراة وتعادل مرتين دون أهداف.

وشهدت المباراة مشاركة ممفيس ديباي –هدف برشلونة- لمدة 73 دقيقة دون أن ينجح في الوصول للشباك.

كما دخل حسام عوار بديلا لـ موسى ديمبيلي في الدقيقة 59، وأصاب القائم في الدقيقة 82 بتسديدة قوية عجز عن هز الشباك منها، لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل.

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